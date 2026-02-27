Milano 9:36
47.474 +0,10%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 9:36
10.889 +0,39%
25.306 +0,07%

Il FTSE MIB dà il via alle contrattazioni a 47.449,35 punti

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,05%)
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che passa di mano con un +0,05%, a quota 47.449,35 in apertura.
