REVO Insurance, Intesa: management appare rilassato riguardo a potenziale acquisizione ostile

(Teleborsa) - Il management di, società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, ha ribadito agli investitori la propria fiducia nell'adeguatezza delle tariffe (un read-across positivo per i competitor) e ha sottolineato ladella società. Lo si legge in una nota degli analisti di, che hanno ospitato REVO in un roadshow a Madrid.Scendendo nei particolare, nonostante alcuni cali delle tariffe nel ramo danni, il management continua a considerare i prezzi di mercato interessanti e ha espresso fiducia nella sua capacità di sostenere una crescita redditizia, con un obiettivo di ROE superiore al 18%. Partendo da una base relativamente piccola, REVO, in linea con la forte crescita registrata negli ultimi anni.In merito all'M&A, la società ha sottolineato di disporre di, che offre un'ampia capacità di supportare la crescita sia organica che inorganica. In termini di opportunità inorganiche, REVO considera le partnership con MGA e le acquisizioni di portafoglio come percorsi potenzialmente in grado di accrescere il valore per accelerare l'espansione del franchising.In merito a un potenziale interesse da parte di altre società nell'acquisizione di REVO, durante il roadshow non ha fornito commenti specifici su questo punto. Ciononostante, il management è apparso, pur osservando che gli investimenti strategici (ad esempio da altre compagnie assicurative italiane) potrebbero rappresentare un'opzione di investimento sensata e costruttiva per la controparte.