REVO Insurance, Intesa: management appare rilassato riguardo a potenziale acquisizione ostile
(Teleborsa) - Il management di REVO Insurance, società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, ha ribadito agli investitori la propria fiducia nell'adeguatezza delle tariffe (un read-across positivo per i competitor) e ha sottolineato la solida flessibilità finanziaria e il posizionamento della società. Lo si legge in una nota degli analisti di Intesa Sanpaolo, che hanno ospitato REVO in un roadshow a Madrid.

Scendendo nei particolare, nonostante alcuni cali delle tariffe nel ramo danni, il management continua a considerare i prezzi di mercato interessanti e ha espresso fiducia nella sua capacità di sostenere una crescita redditizia, con un obiettivo di ROE superiore al 18%. Partendo da una base relativamente piccola, REVO ritiene di poter continuare a crescere in modo significativo, in linea con la forte crescita registrata negli ultimi anni.

In merito all'M&A, la società ha sottolineato di disporre di circa 50 milioni di euro di capitale in eccesso, che offre un'ampia capacità di supportare la crescita sia organica che inorganica. In termini di opportunità inorganiche, REVO considera le partnership con MGA e le acquisizioni di portafoglio come percorsi potenzialmente in grado di accrescere il valore per accelerare l'espansione del franchising.

In merito a un potenziale interesse da parte di altre società nell'acquisizione di REVO, durante il roadshow non ha fornito commenti specifici su questo punto. Ciononostante, il management è apparso rilassato riguardo alla possibilità di una potenziale acquisizione ostile, pur osservando che gli investimenti strategici (ad esempio da altre compagnie assicurative italiane) potrebbero rappresentare un'opzione di investimento sensata e costruttiva per la controparte.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
