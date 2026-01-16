REVO Insurance, Intesa: management appare rilassato riguardo a potenziale acquisizione ostile

(Teleborsa) - Il management di REVO Insurance
, società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, ha ribadito agli investitori la propria fiducia nell'adeguatezza delle tariffe (un read-across positivo per i competitor) e ha sottolineato la solida flessibilità finanziaria e il posizionamento
della società. Lo si legge in una nota degli analisti di Intesa Sanpaolo
, che hanno ospitato REVO in un roadshow a Madrid.
Scendendo nei particolare, nonostante alcuni cali delle tariffe nel ramo danni, il management continua a considerare i prezzi di mercato interessanti e ha espresso fiducia nella sua capacità di sostenere una crescita redditizia, con un obiettivo di ROE superiore al 18%. Partendo da una base relativamente piccola, REVO ritiene di poter continuare a crescere in modo significativo
, in linea con la forte crescita registrata negli ultimi anni.
In merito all'M&A, la società ha sottolineato di disporre di circa 50 milioni di euro di capitale in eccesso
, che offre un'ampia capacità di supportare la crescita sia organica che inorganica. In termini di opportunità inorganiche, REVO considera le partnership con MGA e le acquisizioni di portafoglio come percorsi potenzialmente in grado di accrescere il valore per accelerare l'espansione del franchising.
In merito a un potenziale interesse da parte di altre società nell'acquisizione di REVO, durante il roadshow non ha fornito commenti specifici su questo punto. Ciononostante, il management è apparso rilassato riguardo alla possibilità di una potenziale acquisizione ostile
, pur osservando che gli investimenti strategici (ad esempio da altre compagnie assicurative italiane) potrebbero rappresentare un'opzione di investimento sensata e costruttiva per la controparte.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)