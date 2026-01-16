Sanofi, UBS abbassa rating a "Neutral" e taglia TP per pipeline debole e incertezze sul dopo-Dupixent

UBS

(Teleborsa) -ha declassato il gigante farmaceutico francese, portando il rating da "buy" a "" e tagliando ilda 105 euro a 88 euro. La decisione riflette le preoccupazioni degli analisti sulla capacità dell'azienda di compensare la futura perdita di esclusività del suo farmaco di punta,, a causa di fallimenti clinici e di unadi nuovi farmaci giudicata insufficiente.Il downgrade arriva in scia ai deludenti risultati diper il, che non ha raggiunto l'obiettivo primario nei test per il trattamento della sclerosi multipla primaria progressiva, dopo che i dati della fase 3 per l', pubblicati a settembre, sono risultati al di sotto delle aspettative di efficacia rispetto ad altri trattamenti biologici già presenti sul mercato, indebolendo ulteriormente la fiducia nella "replacement power" (capacità di sostituzione) dei ricavi dell'azienda.Gli analisti hanno manifestato apprensione sulladi Dupixent, prevista intorno al 2031 negli Stati Uniti e al 2033 nel resto del mondo. Nonostante le speculazioni su una possibile estensione della protezione brevettuale, UBS ritiene che l'impatto sul valore netto dell'azienda sarebbe limitato. A peggiorare il quadro sono intervenute, il 5 gennaio 2026, nuove raccomandazioni sullenegli. Molti vaccini sono passati da "raccomandati universalmente" a una scelta clinica condivisa tra medico e genitori, una mossa che secondo UBS ridurrà la domanda di vaccini pediatrici e la penetrazione dell'anticorpoLe(EPS) core per il periodo 2027-2030 sono state tagliate in media dell'8,1%. Sebbene il titolo Sanofi tratti a multipli interessanti (10,5x il rapporto prezzo/utili 2026) rispetto ai concorrenti, gli analisti vedono poco spazio per una rivalutazione del titolo in assenza diSecondo il rapporto, l'unicaper colmare il vuoto strategico nella pipeline potrebbe essere rappresentata da operazioni di fusione e acquisizione (M&A) significative. Per questo motivo, UBS ha ridotto le previsioni sul riacquisto di azioni proprie (buyback), ipotizzando che Sanofi preferirà preservare la liquidità per finanziare potenzialinel medio termine.