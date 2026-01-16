State Street, titolo in calo dopo conti in chiaroscuro

State Street

(Teleborsa) - La azioni diviaggiano in calo nel pre-market di NYSE dopo che l'azienda di servizi finanziari ha riportato risultati per il quarto trimestre 2025 superiori alle aspettative degli analisti ma con significative spese di riposizionamento.La società con sede a Boston ha registrato undi 2,97 dollari per il trimestre, superando le stime degli analisti di 2,78 dollari. Isono stati pari a 3,67 miliardi di dollari, superando le previsioni di consenso di 3,59 miliardi e rappresentando un aumento del 7% su base annua.I ricavi totali sono stati trainati dai, che sono aumentati dell’8% a 2,86 miliardi, trainati da maggiori(+8%),(+15%) e(+13%). Ilè aumentato del 7% a 802 milioni.L'del trimestre è calato del 5% a 747 milioni, risentendo di spese totali incrementate del 12% a 2,7 miliardi in gran parte per effetto di 206 milioni di voci nette di rilievo in questo trimestre. Escludendo le voci di rilievo, le spese totali sarebbero aumentate del 6%. Dei 206 milioni di voci nette di rilievo, 226 milioni hanno riguardato, inclusi 111 milioni relativi alla razionalizzazione della forza lavoro e 69 milioni associati all’ottimizzazione degli spazi immobiliari.Gli(AUC/A) sono cresciuti del 16% su base annua a 53,8 trilioni di dollari, mentre gli(AUM) sono aumentati del 20% a 5,7 trilioni.La società ha mantenuto una solida posizione patrimoniale con undell’11,7% a fine trimestre, in aumento di 0,8 punti percentuali rispetto all’anno precedente.Nel quarto trimestre del 2025, State Street haun totale di 635 milioni di dollari di capitale agli azionisti ordinari, inclusi 400 milioni di riacquisti di azioni e 235 milioni (pari a 0,84 dollari per azione) di dividendi dichiarati."Il 2025 ha segnato un altro anno di ottime performance e progressi strategici per State Street. Abbiamo conseguito solidi risultati finanziari, ottenendo una leva operativa positiva, espandendo il margine ante imposte e generando rendimenti più elevati. Basandoci sulle solide basi degli ultimi anni, abbiamo proseguito con un chiaro focus sulla crescita, offrendo prodotti innovativi, realizzando investimenti strategici mirati ed espandendo i servizi patrimoniali attraverso la nostra partnership con Apex Fintech Solutions. Nel quarto trimestre, abbiamo raggiunto livelli record di commissioni e ricavi totali, riflettendo una crescita costante anno su anno, con performance costantemente positive nei servizi di investimento, nella gestione degli investimenti e nella nostra divisione Mercati", ha dichiarato"Entrando nel 2026, metteremo in atto le nostre priorità strategiche, tra cui l'ulteriore integrazione della tecnologia e dell'intelligenza artificiale per guidare un'ulteriore trasformazione in tutto il franchise, la continua crescita del nostro core business e l'espansione delle soluzioni per i clienti attraverso l'innovazione", ha concluso O'Hanley.