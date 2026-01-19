Milano 17:35
Londra: balza in avanti Fresnillo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader mondiale dell'argento, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,68%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fresnillo rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fresnillo, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 39,42 sterline. Primo supporto visto a 38,34. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 37,84.

