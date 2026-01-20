Ance, investimenti in costruzioni in calo nel 2025 (-1,1%). Nel 2026 +5,6%

(Teleborsa) - Nel 2025 il settore delle costruzioni segna una "lieve flessione" degli investimenti dell'1,1%. Un dato, tuttavia, molto inferiore alle attese che erano del -7%. Una flessione dovuta principalmente al calo dell'edilizia abitativa (-15,6%) ma compensata dalla forte spinta delle opere pubbliche trainate dal Pnrr (+21%). È quanto emerge dall'Nellegli investimenti tornano positivi (+5,6%) con l'ultimo miglio del piano nazionale di ripresa e resilienza che "traina il comparto". Oltre alla spinta delle opere pubbliche (+12%), si prevede una crescita anche della riqualificazione abitativa grazie alla(+3,5%)."Il Pnrr è sotto tutti i punti di vista una stagione di efficienza che non dobbiamo disperdere, dove il nostro Paese – ha commentato il– non solo è riuscito a spendere di più e più velocemente ma ha speso meglio, raggiungendo obiettivi e innovando i processi. Un modello virtuoso che ha contagiato tutti: amministrazioni pubbliche, come i Comuni che hanno registrato performance di spesa inimmaginabili fino a poco tempo fa, ma anche le grandi stazioni appaltanti e le imprese che hanno dimostrato grande capacità realizzativa. Grazie al Pnrr, infatti, le imprese strutturate e con più qualità hanno trovato più spazio e si sono rafforzate sotto il profilo dimensionale e della redditività riducendo l'indebitamento, dimostrando così di aver operato con responsabilità e maturità finanziaria".Le costruzioni hanno creato, il 20% dell'aumento dei lavoratori dell'intera economia tra il 2020 e il 2025. Sono state "motore del Pil e dell'occupazione", realizzando strade, ponti, scuole, ospedali, reti idriche ed energetiche. Anche nei primi nove mesi del 2025 è cresciuta il numero delle ore lavorate (+1,4%) e dei lavoratori iscritta alla cassa edile (+3%).Nell'ultimo anno la spesa si è rafforzata e ha raggiunto circa 3,4 miliardi al mese. Sonoe due terzi di questi si avviano alla conclusione o sono in fase avanzata. Il 70% di quelli non avviati riguarda, secondo l'Ance, piccoli lavori con tempi di realizzazione più brevi. L'associazione spiega che "occorre ora garantire il regolare completamento delle opere in corso di realizzazione". Ammontano a, secondo le regole del piano e gli strumenti di flessibilità previsti. L'accelerazione della spesa ha riguardato in particolare i(+15% rispetto al 2024).ha investito un miliardo in più rispetto all'anno precedente fino a 11 miliardi nel 2025 (secondo le previsioni indicate nell'osservatorio) eil 15% in più nel primo semestre 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Il Pnrr – rileva l'associazione dei costruttori – ha portato a una stagione di efficienza che ha contagiato tutto, comuni, stazioni appaltanti e imprese. Lehanno registrato una crescita dimensionale e un aumento della produttività: il numero dei loro dipendenti è aumentato del 67% rispetto al 2017.