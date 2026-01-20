Lamborghini, record di consegne nel 2025 con 10.747 vetture

(Teleborsa) -, storico marchio italiano controllato dalla tedesca Volkswagen, ha stabilito nelun nuovo record per le vetture consegnate, con. La società parla del successo della strategia di ibridizzazione della gamma, accolta con entusiasmo dai clienti del brand a livello globale.Anche nel 2025 i risultati si confermano. L’area EMEA rimane il principale mercato per Automobili Lamborghini, con 4.650 vetture consegnate. Seguono le Americhe, che chiudono l’anno con 3.347 unità distribuite, e la regione Asia Pacifico (APAC), che registra 2.750 vetture consegnate."Nonostante le difficili condizioni di mercato, siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2025, che confermano la capacità di Lamborghini di distinguersi anche in uno scenario globale complesso - commenta il- Le performance registrate riflettono la nostra capacità di interpretare i mercati e di compiere scelte strategiche che rispondono in modo concreto alle aspettative dei nostri clienti. Un approccio che non mira a picchi di volume ma ci permette di consolidare i risultati raggiunti dopo la crescita degli ultimi anni".Lamborghini evidenzia che "artefici" di questo risultato sonodi Automobili Lamborghini: Revuelto, prima supersportiva ibrida V12 HPEV, e Urus SE, versione plug-in hybrid del Super SUV della Casa di Sant’Agata Bolognese. A questi nel 2026 si aggiunge Temerario, che ad agosto ha fatto il suo debutto dinamico sul circuito di Estoril in Portogallo, dopo il lancio avvenuto nel 2024. Le consegne ai clienti iniziano nel mese di gennaio, con un portafoglio ordini già pari a circa dodici mesi di attesa.Con l’arrivo di Temerario, Lamborghini conferma di essere l’, traguardo che continua a distinguere la Casa di Sant’Agata Bolognese nel panorama automotive.