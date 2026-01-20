Lamborghini, record di consegne nel 2025 con 10.747 vetture

(Teleborsa) - Automobili Lamborghini
, storico marchio italiano controllato dalla tedesca Volkswagen, ha stabilito nel 2025
un nuovo record per le vetture consegnate, con 10.747 vetture distribuite in tutto il mondo
. La società parla del successo della strategia di ibridizzazione della gamma, accolta con entusiasmo dai clienti del brand a livello globale.
Anche nel 2025 i risultati si confermano solidi in tutte e tre le macroregioni
. L’area EMEA rimane il principale mercato per Automobili Lamborghini, con 4.650 vetture consegnate. Seguono le Americhe, che chiudono l’anno con 3.347 unità distribuite, e la regione Asia Pacifico (APAC), che registra 2.750 vetture consegnate.
"Nonostante le difficili condizioni di mercato, siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2025, che confermano la capacità di Lamborghini di distinguersi anche in uno scenario globale complesso - commenta il CEO Stephan Winkelmann
- Le performance registrate riflettono la nostra capacità di interpretare i mercati e di compiere scelte strategiche che rispondono in modo concreto alle aspettative dei nostri clienti. Un approccio che non mira a picchi di volume ma ci permette di consolidare i risultati raggiunti dopo la crescita degli ultimi anni".
Lamborghini evidenzia che "artefici" di questo risultato sono i due modelli che hanno inaugurato la fase di elettrificazione
di Automobili Lamborghini: Revuelto, prima supersportiva ibrida V12 HPEV, e Urus SE, versione plug-in hybrid del Super SUV della Casa di Sant’Agata Bolognese. A questi nel 2026 si aggiunge Temerario, che ad agosto ha fatto il suo debutto dinamico sul circuito di Estoril in Portogallo, dopo il lancio avvenuto nel 2024. Le consegne ai clienti iniziano nel mese di gennaio, con un portafoglio ordini già pari a circa dodici mesi di attesa.
Con l’arrivo di Temerario, Lamborghini conferma di essere l’unico produttore di supersportive di lusso ad avere un’intera gamma completamente ibrida
, traguardo che continua a distinguere la Casa di Sant’Agata Bolognese nel panorama automotive.