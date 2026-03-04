Milano 11:43
45.074 +1,36%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:43
10.531 +0,44%
Francoforte 11:43
24.143 +1,48%

Piazza Affari: rosso per Safilo

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di occhiali da sole e da vista, con una flessione del 2,14%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Safilo rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,72 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,762. Il peggioramento della big dell'occhialeria è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
