Piazza Affari: rosso per Safilo

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di occhiali da sole e da vista
, con una flessione del 2,14%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Safilo
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,72 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,762. Il peggioramento della big dell'occhialeria
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)