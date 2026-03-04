Piazza Affari: rosso per Safilo

produttore di occhiali da sole e da vista

Safilo

big dell'occhialeria

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione del 2,14%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,72 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,762. Il peggioramento dellaè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)