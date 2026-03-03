Banco BPM, approvata lista di 20 candidati per nuovo CdA

Banco BPM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi a Milano sotto la presidenza di Massimo Tononi, ha approvato all’unanimità la seguenteper il triennio 2026-2028, che verrà sottoposta alla prossima Assemblea dei soci in vista del rinnovo dei componenti degli organi sociali in scadenza.Massimo Tononi viene confermato alla Presidenza, Giuseppe Castagna con il ruolo di Amministratore Delegato, e Maurizio Comoli quale Vice-Presidente. Gli altri amministratori indicati sono Mantelli Marina, Tauro Luigia, Oliveti Alberto, Torricelli Costanza, Rossetti Eugenio, Zanotti Giovanna, Mele Francesco, Stefini Silvia, Rossignoli Cecilia, Corghi Elisa, Naddeo Teresa Cristiana, Motta Milena, Mion Giorgio, Grassano Pietro, Soffientini Manuela, Casamassima Savino, Bragadin Marco.In conclusione del CdA,ha sottolineato "la lista del Consiglio, approvata oggi all’unanimità, dimostra la volontà del Board di affidarsi a candidature di indubbio valore, indipendenti e autorevoli. Si tratta del primo caso di lista del CdA presentata al mercato sulla base delle nuove regole introdotte dalla Legge Capitali, alle quali abbiamo adeguato lo Statuto nell’Assemblea straordinaria dello scorso 23 febbraio, con il voto favorevole di oltre il 95% dei partecipanti. Lo Statuto così rivisto permette die garantire un maggiore. Questi elementi di democrazia societaria non pregiudicano la governabilità della banca, grazie all’ampia maggioranza di consiglieri riservata alla prima lista".ha aggiunto "con la lista del Consiglio che abbiamo approvato oggi, ci presentiamo ai soci e al mercato rinnovando il nostro impegno a proseguire lungo un, dando importanti soddisfazioni agli azionisti e a tutti gli stakeholder. I risultati conseguiti sono sotto gli occhi di tutti: Banco BPM si è distinta negli ultimi anni per aver riconosciuto agli azionisti una remunerazione complessiva tra le più alte in Europa, passando da una capitalizzazione di circa 2 miliardi di euro a circa 20 miliardi, con dividendi che, negli ultimi due esercizi, hanno superato i 3 miliardi. La lista presentata oggi conferma il nostro modello di successo di public company, capace di tutelare gli interessi di tutti gli azionisti della banca".