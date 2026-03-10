Milano 13:40
44.913 +2,02%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:40
10.388 +1,35%
Francoforte 13:40
23.860 +1,92%

Francoforte: spinge in avanti Commerzbank

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla la banca tedesca, che passa di mano con un aumento del 4,31%.

La tendenza ad una settimana di Commerzbank è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la banca d'affari, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 31,45 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 31,88. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 31,24.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
