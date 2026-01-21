MECH-I-TRONIC integra Colamark in Cina

(Teleborsa) -annuncia l’acquisizione disocietà con sede a Guangzhou in Cina specializzata nello sviluppo e produzione di macchine automatiche e linee complete per l’automazione industriale nel settore farmaceutico, l’etichettatura, il conteggio e la serializzazione. Fondata da Daniel Chan,riconosciuta come una delle aziende tecnologicamente più avanzate nel proprio segmento, con un forte posizionamento nei settori farmaceutico e medicale.el Gruppo - dichiar, presidente di MECH-I-TRONIC - rappresenta un passaggio strategico di grande valore industriale. Parliamo di una realtà che ha costruito il proprio posizionamento su tecnologie d’eccellenza, competenze ingegneristiche avanzate ed una profonda conoscenza delle esigenze dell’industria farmaceutica e medicale.Questa acquisizione si inserisce perfettamente nel nostro percorso di crescita lungo l’intera filiera della meccatronica: dall’automazione di processo fino alle soluzioni di packaging e controllo qualità più evolute. Integrare Colamark significa ampliare ulteriormente il nostro portafoglio tecnologico, accelerare lo sviluppo di soluzioni ad alto valore aggiunto per i clienti globali e rafforzare in modo strutturale la nostra presenza in Asia”.CEO di Colamark, aggiunge: “Siamo entusiasti di entrare a far parte di MECH-I-TRONIC. Unendo punti di forza complementari riusciremo a creare maggiore valore per i nostri clienti".Nel 2024 Colamark ha registrato ricavi pari a circa