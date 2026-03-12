Fiera Milano, Conci: 2025 anno straordinario e miglior risultato dalla quotazione

Fiera Milano

(Teleborsa) - "Il 2025 rappresenta per Fiera Milano, confermando la solidità e l'efficacia del nostro modello di crescita. Il Gruppo ha chiuso l'esercizio con ricavi pari a 380 milioni di euro, il livello più alto mai raggiunto, in crescita del 39% rispetto all'anno precedente, e con un EBITDA di 132 milioni di euro, in aumento del 57%. L'utile netto è quasi triplicato, raggiungendo i 51 milioni di euro, mentre la generazione di cassa operativa ha toccato livelli record, pari a circa 115 milioni di euro". Lo ha detto l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di, commentando i risultati 2025."Un, sulla capacità di attrarre e organizzare fiere e congressi di rilevanza internazionale e sul progressivo sviluppo dei servizi a valore aggiunto, che ci consente di accompagnare sempre più da vicino le filiere industriali e le imprese nei loro percorsi di crescita e di internazionalizzazione - ha spiegato - È soprattutto il frutto del lavoro, della competenza e della passione delle nostre persone, che ogni giorno contribuiscono a rendere Fiera Milano una piattaforma sempre più integrata per il business, le relazioni e l'innovazione. Nel complesso, il 2025 ha confermato la capacità del Gruppo di coniugare crescita, diversificazione e solidità finanziaria"."In questo percorso si inseriscono anche lerealizzate nell'ultimo anno, dall'ingresso di Expotrans ed Emac fino alle più recenti acquisizioni di Stipa e Made in Steel, che- ha spiegato l'AD - In questo contesto di rafforzamento del Gruppo, I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 hanno rappresentato un passaggio storico per il Gruppo: per la prima volta nella storia dei Giochi, alcune competizioni olimpiche si sono svolte all'interno di un quartiere fieristico e il nostro sistema di infrastrutture ha ospitato funzioni centrali dell'organizzazione e della comunicazione dell'evento. È stata una straordinaria occasione di visibilità globale e la dimostrazione concreta della qualità dei nostri spazi e delle nostre capacità organizzative".e con la volontà di proseguire nel nostro percorso di crescita, nonostante il contesto macroeconomico e geopolitico continui a presentare elementi di incertezza - ha detto Conci - Punteremo sull'innovazione, sull'internazionalizzazione e sui servizi, oltre allo sviluppo ulteriore della linea di business entertainment. Nel quarto trimestre presenteremo il nuovo Piano Strategico, che definirà le direttrici della prossima fase di sviluppo di Fiera Milano".