Ubisoft si attende perdita operativa 1 miliardo di euro con piano di ristrutturazione

Ubisoft Entertainment

(Teleborsa) -, multinazionale francese attiva nello sviluppo e pubblicazione di videogiochi, ha annunciato unper tornare a una crescita sostenibile e una solida generazione di cassa. Questo sarà realizzato attraverso tre pilastri principali: un nuovo modello operativo; un portafoglio riorientato con una roadmap triennale significativamente rivista; e il ridimensionamento dell'organizzazione."Da un lato, il settore dei titoli AAA è diventato costantemente più selettivo e competitivo, con costi di sviluppo in aumento e maggiori sfide nella creazione di marchi - ha detto- Dall'altro, i giochi AAA eccezionali, quando hanno successo, hanno un potenziale finanziario più grande che mai. In questo contesto, oggi annunciamo un importante riassetto, pensato per creare le condizioni per un ritorno a una crescita sostenibile nel tempo. Stiamo trasformando il modello operativo di Ubisoft per produrre giochi di qualità eccezionale basati sui due pilastri fondamentali della nostra strategia: avventure open world ed esperienze GaaS native"."La riorganizzazione del portafoglio avrà undel Gruppo, in particolare negli esercizi fiscali 2026 e 2027, ma questo riassetto rafforzerà il Gruppo e gli consentirà di rinnovarsi con una crescita sostenibile e una solida generazione di cassa - ha aggiunto - Ubisoft sta entrando in una nuova fase, progettata per riconquistare la leadership creativa e creare valore per giocatori e stakeholder nel lungo termine".Il gruppo continua inoltre a. Intanto, nell'ambito di questo sforzo di semplificazione delle operazioni e di adattamento alle mutevoli condizioni di mercato, ha già intrapreso azioni decisive per adeguare la propria presenza in studio. Tra queste, la chiusura dello studio mobile di Halifax all'inizio di questo mese e dello studio di Stoccolma, nonché le ristrutturazioni di Abu Dhabi, RedLynx e Massive. Ubisoft prevede che l'attuale programma di riduzione dei costi, che prevede un risparmio di almeno 100 milioni di euro sui costi fissi rispetto all'anno fiscale 2024-25, sarà pienamente raggiunto entro marzo 2026, un anno prima dell'obiettivo iniziale per l'anno fiscale 2026-27.Sfruttando questo slancio, il Gruppo sta definendo una terza e ultima fase del suo programma, fissando undi ulteriori 200 milioni di euro nei prossimi due anni. Ciò porta la riduzione totale dei costi fissi dall'anno fiscale 2022-23 a circa 500 milioni di euro. Si prevede che questo nuovo obiettivo porterà i costi fissi totali a circa 1,25 miliardi di euro su base run-rate entro marzo 2028, rispetto a 1,75 miliardi di euro nell'anno fiscale 2022-23.Per l', Ubisoft prevede ora:, che si traducono in una riduzione del margine lordo di circa -330 milioni di euro rispetto alle previsioni, riflettendo principalmente: modifiche all'attuale pipeline di rilascio del trimestre dell'anno fiscale 26 a seguito della roadmap aggiornata; decisione di rinviare le negoziazioni su alcune partnership nel contesto del nuovo modello operativo.Inoltre, si aspetta un, che riflette principalmente sia l'impatto delle ipotesi aggiornate sui ricavi netti dell'anno fiscale 26 descritte sopra, sia le seguenti decisioni relative alla trasformazione che hanno portato a un ammortamento accelerato una tantum di circa 650 milioni di euro: l'interruzione di 6 giochi; l'assegnazione di tempo aggiuntivo a 7 titoli con aspettative di fatturato aggiornate che riflettono un mercato costantemente più selettivoInfine, si attende:; indebitamento netto non IFRS compreso tra 150 milioni di euro e 250 milioni di euro a fine anno 2026, con una posizione di cassa e mezzi equivalenti compresa tra 1,25 miliardi di euro e 1,35 miliardi di euro rispetto alla precedente guidance di circa 1,5 miliardi di euro.In vista della2025-26 prevista per il 12 febbraio, Ubisoft fornisce un dato indicativo di net bookings di circa 330 milioni di euro, principalmente dovuto a una sovra-performance legata alle partnership e a un solido catalogo arretrato. Il trimestre ha visto in particolare l'uscita di Anno 117: Pax Romana e dell'espansione Avatar: Frontiers of Pandora From the Ashes, elogiati sia dai giocatori che dalla critica.