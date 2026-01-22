Milano 9:38
Analisi Tecnica: GBP/USD del 21/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio

Seduta trascurata per il CABLE, che archivia la giornata con un controllato -0,12%.

Lo status tecnico di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,3467. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,356, mentre il primo supporto è stimato a 1,3374.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
