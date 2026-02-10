Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:35
25.277 +0,03%
Dow Jones 18:35
50.371 +0,47%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

Londra: andamento rialzista per Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che tratta in utile del 2,64% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Metlen Energy & Metals è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Metlen Energy & Metals, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 36,05 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 37,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 35,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
