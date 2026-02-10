Londra: andamento rialzista per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia
, che tratta in utile del 2,64% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Metlen Energy & Metals
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Metlen Energy & Metals
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 36,05 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 37,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 35,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)