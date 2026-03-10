MFE entra in Impresa con una quota del 32,9%

MFE-MEDIAFOREUROPE

(Teleborsa) -(MFE) informa che, a seguito dell'accordo di investimento precedentemente concluso con Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais (Impresa) e Impreger - Sociedade Gestora de Participações Sociais, (Impreger), MFE ha sottoscritto azioni Impresa di nuova emissione rappresentative del 32,934% del capitale sociale e dei diritti di voto di Impresa., spiega una nota, è un gruppo portoghese leader nel settore dei media e dell'intrattenimento, quotato alla borsa di Lisbona Euronext, riconosciuto per la sua forte posizione di mercato in Portogallo e nei paesi di lingua portoghese in tutto il mondo. A seguito dell'Operazione, Impresa manterrà una base azionaria diversificata.Sulla base degli ultimi dati finanziari annuali di Impresa disponibili al pubblico (ovvero i risultati annuali al 31 dicembre 2025), i suoi ricavi consolidati sono pari a 181,8 milioni di euro e il suo EBITDA è pari a 18,8 milioni di euro, con un debito netto totale fruttifero pari a126,9 milioni di euro.L'Operazione era soggetta all’avveramento delle consuete condizioni sospensive, tra cui la conferma formale da parte della CMVM che né l'Operazione, né il Patto Parasociale (come definito di seguito) costituiscono strumenti in base ai quali MFE e Impreger possano essereritenute attrici in concerto per esercitare il controllo su Impresa, e che pertanto non sussiste alcun obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria. La conferma ufficiale da parte della CMVM è stata rilasciata in data odierna, come già comunicato al mercato.Di conseguenza, alla data odierna, a seguito dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea Generale degli Azionisti di Impresa e dell'approvazione formale dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Impresa, MFE ha sottoscritto l'intero aumento di capitale sociale e MFE e Impreger hanno stipulato un patto parasociale che disciplina alcuni aspetti dei loro reciproci diritti e obblighi in qualità di azionisti di Impresa, in particolare per quanto riguarda la sua governance (il “Patto Parasociale”).è stato riservato in sottoscrizione a MFE per un importo di circa 17,3 milioni di euro, mediante l'emissione di 82.500.000 nuove azioni al prezzo di sottoscrizione di 0,21 euro per azione, corrispondente al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni di Impresa nel semestre precedente al 15 ottobre 2025 (incluso), secondo i termini concordati nell'Accordo di Investimento.Di conseguenza, Impreger detiene il 33,738% del capitale sociale e dei diritti di voto di Impresa, MFE detiene il 32,934% e le restanti azioni e diritti di voto sono flottanti e rappresentano il 33,328%.Questa operazione, si legge nella nota, segna quello che le parti sperano sia l'inizio di una stretta collaborazione tra Impresa e MFE, fondata su una visione industriale comune e un impegno genuino a creare valore a lungo termine per i propri stakeholder, con un focus condiviso sulla crescita nel settore dell'intrattenimento e dei media paneuropei.Pertanto, l'operazione e la partnership prevista tra MFE e Impresa sono parte integrante della visione strategica di MFE per una crescita remunerativa.Inoltre, in conformità con i termini dell'Accordo di Investimento e del Patto Parasociale, Impreger, guidata dalla famiglia Balsemão, manterrà il controllo di Impresa. L'eredità di Francisco Pinto Balsemão nel plasmare il panorama mediatico portoghese è ben consolidata e molto apprezzata da MFE. Il continuo coinvolgimento della famiglia Balsemão sarà fondamentale per guidare la direzione strategica di Impresa e affrontare le sfide che l'attendono.In questo contesto, Francisco Pedro Balsemão è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato di Impresa. MFE ha nominato tre amministratori nel Consiglio di Amministrazione di Impresa, uno dei qualiassumerà anche incarichi nel Comitato di Controllo della società.Infine, MFE conferma che l'Operazione è stata interamente finanziata con risorse proprie e non ha avuto alcun impatto sulle previsioni finanziarie del gruppo per l'esercizio 2025, in linea con l'ultima comunicazione al mercato del 26 novembre 2025.