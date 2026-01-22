Rai Way, il calendario finanziario del 2026

(Teleborsa) - L'Operatore di infrastrutture digitali integrate e fornitore di servizi per la distribuzione di contenuti media
ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2026
.Rai Way
ha inoltre reso noto che in occasione della divulgazione dei risultati, verranno previste apposite conference call
con la comunità finanziaria. Lunedì 23/03/2026
CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025 Martedì 28/04/2026
Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025 (unica convocazione) Mercoledì 13/05/2026
CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2026 Giovedì 30/07/2026
CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026 Mercoledì 11/11/2026
CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2026