Rai Way, il calendario finanziario del 2026

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

(Teleborsa) - L'Operatore di infrastrutture digitali integrate e fornitore di servizi per la distribuzione di contenuti media ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2026.
Rai Way ha inoltre reso noto che in occasione della divulgazione dei risultati, verranno previste apposite conference call con la comunità finanziaria.


Lunedì 23/03/2026
CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025

Martedì 28/04/2026
Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025 (unica convocazione)

Mercoledì 13/05/2026
CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2026

Giovedì 30/07/2026
CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

Mercoledì 11/11/2026
CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2026
```