Terra dei fuochi, Sogesid conclude la bonifica dei siti conotaminati

(Teleborsa) - Completata la bonifica dei siti contaminati nella Terra dei Fuochi
, con la conclusione dei lavori della Messa in Sicurezza Permanente
delle discariche consortili Parco Saurino 1 e 2
, nel comune di Santa Maria la Fossa, uno degli interventi più rilevanti di risanamento ambientale dell'area.L’intervento
, che
ha interessato una superficie di circa 100.000 metri quadrati
, è stato realizzato da Sogesid
, la Società di ingegneria ambientale dello Stato, su incarico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed è stato eseguito dalla Società Edil Moter
. Si chiude così una delle più gravi ferite ambientali del territorio, con a trasformazione di un luogo simbolo di illegalità e degrado in un modello di rigenerazione ambientale
e istituzionale, la cui gestione è affidata oggi alla Società Gisec
.
"Ringrazio Sogesid che ha operato come soggetto attuatore, per conto del Ministero, assicurando una grande competenza tecnica, continuità e capacità di gestione lungo tutte le fasi dell’intervento”, ha dichiarato il Vice Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava
, aggiungendo "le bonifiche sono un investimento sul futuro
, sulla qualità della vita e sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni".
Per il Commissario Unico Gen. Giuseppe Vadalà
, la discarica di Parco Saurino "rappresenta un esempio virtuoso
di come la sinergia tra istituzioni, strutture tecniche e territorio possa produrre risultati concreti. Qui non parliamo solo di messa in sicurezza di una discarica storica, ma di un intervento che segna un cambio di passo nella gestione delle eredità ambientali del passato”.Gimmi Cangiano
, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali, ha affermato che la sfida oggi è "trasformare le bonifiche in un’opportunità di legalità, tutela della salute e sviluppo per i territori".
"Questi interventi confermano il ruolo di Sogesid come braccio tecnico dello Stato nelle bonifiche più complesse.", ha dichiarato l'Amministratore Delegato Errico Stravato
, spiegando "abbiamo applicato soluzioni tecnologiche avanzate e sostenibili per garantire la sicurezza ambientale e creare le condizioni per una nuova destinazione del sito.”
"La bonifica ambientale, soprattutto in territori così complessi, è uno strumento fondamentale per ricostruire fiducia nelle istituzioni e nel futuro", ha aggiunto il Presidente Roberto Mantovanelli
.
La giornata si è aperta con un sopralluogo tecnico presso le discariche bonificate e si è conclusa con l’evento istituzionale “Dalla bonifica alla valorizzazione del territorio”, ospitato presso la sede operativa del Consorzio Agrorinasce, luogo simbolo della rigenerazione dei beni confiscati alle mafie.