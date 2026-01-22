Terra dei fuochi, Sogesid conclude la bonifica dei siti conotaminati

(Teleborsa) -, con la conclusione deidelle discariche consortili, nel comune di Santa Maria la Fossa, uno degli interventi più rilevanti di risanamento ambientale dell'area., cheha interessato una superficie di circa, è stato realizzato da, la Società di ingegneria ambientale dello Stato, su incarico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed è stato eseguito dalla. Si chiude così una delle più gravi ferite ambientali del territorio, con a trasformazione di un luogo simbolo di illegalità e degrado in une istituzionale, la cui"Ringrazio Sogesid che ha operato come soggetto attuatore, per conto del Ministero, assicurando una grande competenza tecnica, continuità e capacità di gestione lungo tutte le fasi dell’intervento”, ha dichiarato il Vice Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, aggiungendo "le bonifiche sono un, sulla qualità della vita e sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni".Per il Commissario Unico Gen., la discarica di Parco Saurino "rappresenta undi come la sinergia tra istituzioni, strutture tecniche e territorio possa produrre risultati concreti. Qui non parliamo solo di messa in sicurezza di una discarica storica, ma di un intervento che segna un cambio di passo nella gestione delle eredità ambientali del passato”., deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali, ha affermato che la sfida oggi è "trasformare le bonifiche in un’opportunità di legalità, tutela della salute e sviluppo per i territori"."Questi interventi confermano il ruolo di Sogesid come braccio tecnico dello Stato nelle bonifiche più complesse.", ha dichiarato l'Amministratore Delegato, spiegando "abbiamo applicato soluzioni tecnologiche avanzate e sostenibili per garantire la sicurezza ambientale e creare le condizioni per una nuova destinazione del sito.”"La bonifica ambientale, soprattutto in territori così complessi, è uno strumento fondamentale per ricostruire fiducia nelle istituzioni e nel futuro", ha aggiunto ilLa giornata si è aperta con un sopralluogo tecnico presso le discariche bonificate e si è conclusa con l’evento istituzionale “Dalla bonifica alla valorizzazione del territorio”, ospitato presso la sede operativa del Consorzio Agrorinasce, luogo simbolo della rigenerazione dei beni confiscati alle mafie.