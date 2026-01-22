Warped debutta a Milano: lo stile australiano tra autenticità e funzionalità

(Teleborsa) - Ilha fatto il suo esordio acon una collezione menswear ispirata allo spirito libero e autentico di. Pensata per uomini diretti e senza artifici, la proposta A/W unisce ready-to-wear, streetwear e active-functional in"Crocodile Dundee non è solo un film per noi,", ha spiegato il fondatore di Warped. "È la storia di un uomo che entra in un sistema sofisticato senza cambiare ciò che è. Funzionale, diretto, onesto. Questo siamo noi. Non siamo qui per adattarci alle regole non scritte della moda, ma per portare il nostro modo di fare le cose: meno artificio, più realtà".La nuova collezione A/W e i capi Traditional sono anche: uomini che attraversano la vita secondo le proprie regole. Hank Williams, Jack Kerouac, Duke Ellington, Bird, Train e Miles Ahead. Muddy Waters, Pinetop, Woody Guthrie e altri ancora, che hanno onorato la vita. Arrivati con la polvere e andati via con il vento.Per questo motivo,premium e di alta gamma provenienti da storiche manifatture italiane e giapponesi, trasformati in capi artigianali rifiniti e stampati in Australia, con una forte attenzione alla sostenibilità e alla responsabilità ambientale.La nuova collezione menswear, che è stata presentata lo scorso 16 gennaio durante Milano Moda Uomo,Giacche, completi, pantaloni, shorts, camicie e T-shirt si affiancano a una proposta street e sportswear che include hoodie, pantaloni in felpa e capi tecnici, tutti progettati per essere confortevoli, resistenti, facili da mantenere e realmente indossabili nella vita quotidiana. Al centro della collezione vi è: lana 100% RWS, tessuti scuba altamente elasticizzati e lana bi-stretch, denim in cotone con effetto di tessitura 3D, cotoni idrorepellenti, viscosa e mischie viscosa/lino per completi, giacche e pantaloni; tessuti ad alte prestazioni e ultra-confortevoli; e lacci in pelle di canguro, un materiale cinque volte più resistente della pelle bovina, rifinito a mano con bordi grezzi e dettagli autentici.Questa produzione consapevole e a misura d’uomo nasce, spesso dominato da logiche finanziarie e standard compromessi. ". I nostri cuori, le nostre mani e le nostre vite sono racchiusi in ogni pezzo. Con prezzi accessibili e un forte rapporto qualità-prezzo", ha sottolineato il fondatore. "Warped offre una collezione completa e coerente, pensata per creare concrete opportunità commerciali per i retailer in un panorama globale in continua evoluzione".Accanto alla linea uomo,annunciando il debutto in Italia delledalla prossima Primavera/Estate.