Sparkasse, collocato bond da 100 milioni di euro con cedola al 3,75%

(Teleborsa) - Sparkasse
, tra le principali Casse di Risparmio indipendenti in Italia, ha concluso con successo un collocamento obbligazionario senior preferred da 100 milioni di euro
, cedola a 3,75% e durata 6 anni. L'emissione – nella forma di private placement – ha raggiunto l'obiettivo di raccolta, nonostante la finestra di mercato particolarmente sfidante, caratterizzata da elevata volatilità in seguito alle tensioni in Medio Oriente.
Lo spread finale dell'emissione è stato fissato a 145bps – significativamente inferiore alle condizioni del precedente collocamento di luglio 2025 (230bps) – a conferma del forte interesse per Sparkasse da parte degli investitori obbligazionari. L'operazione consentirà alla società di rafforzare la propria struttura del capitale con strumenti MREL eligible
, in vista dell'entrata in vigore dei nuovi requisiti di Banca d'Italia comunicati lo scorso settembre 2025.EQUITA
ha assistito Sparkasse in qualità di sole lead manager e sole bookrunner
.