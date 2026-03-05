Sparkasse, collocato bond da 100 milioni di euro con cedola al 3,75%

EQUITA

(Teleborsa) -, tra le principali Casse di Risparmio indipendenti in Italia, ha concluso con successo un, cedola a 3,75% e durata 6 anni. L'emissione – nella forma di private placement – ha raggiunto l'obiettivo di raccolta, nonostante la finestra di mercato particolarmente sfidante, caratterizzata da elevata volatilità in seguito alle tensioni in Medio Oriente.Lo spread finale dell'emissione è stato fissato a 145bps – significativamente inferiore alle condizioni del precedente collocamento di luglio 2025 (230bps) – a conferma del forte interesse per Sparkasse da parte degli investitori obbligazionari. L'operazione consentirà alla società di, in vista dell'entrata in vigore dei nuovi requisiti di Banca d'Italia comunicati lo scorso settembre 2025.ha assistito Sparkasse in qualità di