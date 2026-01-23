Eventi e scadenze del 23 gennaio 2026

Venerdì 23/01/2026

(Teleborsa) -- Al 56° meeting annuale del World Economic Forum di Davos che avrà come tema "A Spirit of Dialogue", si riuniranno i leader mondiali di governi, imprese, società civile e mondo accademico per partecipare a discussioni orientate al futuro volte ad affrontare le questioni globali e a definire le priorità. L'appello a un'audace azione collettiva rende l'incontro particolarmente rilevante- Centro Fieristico IFEMA, Madrid - La Fiera Internazionale del Turismo di Madrid è l'evento di riferimento nel settore turistico e la principale fiera per i mercati internazionali inbound e outbound, il global hub per i professionisti del turismo e la piattaforma di business più grande del settore. Partecipa ITA Airways che sarà presente con il proprio stand- Riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni a Lefkosia- Pubblica il rapporto trimestrale (Q1-2026) sul mercato del gas- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Palazzo del Ghiaccio, Milano - Terza edizione del Forum Internazionale del Turismo, promosso dal Ministero del Turismo in collaborazione con ENIT. Saluti istituzionali di Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, parteciperanno, tra gli altri, i ministri Santanchè, Abodi, Lollobrigida e Piantedosi, l'AD di ENIT, i presidenti di Confindustria, Federalberghi e FIPE e Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea09:00 -- Hotel Parco dei Principi e Villa Doria Pamphilj, Roma - L'evento, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e ICE Agenzia con l'Ambasciata d'Italia a Berlino, si svolge a margine del Vertice Intergovernativo Italia-Germania con interventi dei Ministri Tajani e Urso e del Ministro tedesco Katherina Reiche, seguita da panel su industria avanzata (automotive, siderurgia, farmaceutica), infrastrutture/energia/connettività e difesa/sicurezza/aerospazio. Conclusioni di Giorgia Meloni e del Cancelliere Friedrich Merz11:00 -- Palermo - Il Presidente Sergio Mattarella visita agli stabilimenti Fincantieri di Palermo11:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa al Vertice intergovernativo tra Italia e Germania a Roma in Villa Doria Pamphilj12:00 -- Piazza Affari, Milano - Presentazione del Fondo Nazionale Strategico Indiretto (FNSI) voluto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) insieme a Cassa Depositi e Prestiti, per sostenere le piccole e medie imprese quotate italiane. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti partecipa in videocollegamento12:30 -- Roma, Villa Pamphili - Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, parteciperà al Vertice intergovernativo Italia-Germania14:30 -- Università di Milano-Bicocca, Milano - Presentazione del Report trimestrale del Digital Gold Institute sull'ecosistema Bitcoin, crypto-asset e blockchain. L'evento si terrà all'interno della cornice della Crypto Asset Lab Conference 2026, organizzata dall'Università di Milano-Bicocca, il Digital Gold Institute e il Centro di Ricerca della Commissione Europea16:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa al Forum imprenditoriale Italia-Germania, presso l'Hotel Parco dei Principi di Roma- CDA: Preconsuntivo Semestrale