Il viaggio della cura comincia dall’accoglienza: l’impegno di Gruppo FS e Bambino Gesù

(Teleborsa) - Ilconferma il proprio impegno a favore delle persone e delle comunità sostenendo l’attraverso una raccolta fondi dedicata al "", iniziativa pensata per supportare le famiglie dei bambini lungodegenti costrette a spostarsi per ricevere cure specialistiche.La raccolta fondi,, è stata avviata, con l’obiettivo di garantire. Il "Progetto Accoglienza" offre ospitalità gratuita, pasti, trasporti, sostegno psicologico, mediazione culturale, corsi di lingua e attività scolastiche, contribuendo a rendere più sostenibile il percorso di cura dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.Durante il periodo della raccolta fondi, presso le biglietterie automatiche di, poco prima della finalizzazione dell’acquisto del biglietto, sullo schermo comparirà un pop- up dedicato alla raccolta fondi. In questa fase, i viaggiatori potrannoa sostegno del Progetto Accoglienza."L’accoglienza è un valore che da sempre guida il nostro modo di operare", ha dichiarato. "Sostenere il Progetto Accoglienza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù significa essere concretamente al fianco delle famiglie che affrontano percorsi di cura complessi, offrendo loro non solo un supporto materiale, ma anche un segno tangibile di vicinanza e attenzione. Un impegno che riflette la nostra responsabilità sociale e la volontà di mettere le persone al centro di ogni viaggio"."Ogni percorso di cura inizia molto prima dell’ingresso in ospedale: comincia quando una famiglia si sente accolta, ascoltata e accompagnata. È in quel momento che nasce la fiducia, ed è da lì che può davvero iniziare la guarigione" ha sottolineato"Il contributo del Gruppo FS, dei suoi dipendenti e dei viaggiatori che sceglieranno di donare, ci aiuta a trasformare ogni viaggio in un gesto di solidarietà concreta. Un biglietto acquistato può diventare una mano tesa, una stanza calda, un sorriso condiviso con chi sta affrontando la malattia di un figlio. Grazie al Gruppo FS, che ancora una volta sceglie di camminare al nostro fianco,Perché nessuna famiglia dovrebbe mai sentirsi sola nel momento del bisogno".L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è il più grande Policlinico e centro di ricerca pediatrico in Europa e rappresenta un punto di riferimento internazionale per la salute di bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia e dall’estero. Nel 2024,e numerosi servizi dedicati alle degenze prolungate.Accanto alla raccolta fondi, il, trasformati in luoghi di accoglienza destinati alle famiglie dei piccoli pazienti, ampliando così la rete di supporto offerta dall’Ospedale.Con il claim "Il nostro viaggio inizia con l’accoglienza", l’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di, che riconosce nell’attenzione alle persone un elemento fondante della propria identità e un contributo concreto alla costruzione di un futuro più inclusivo e solidale.