In Italia 150 mila droni registrati nel 2025, più operatori e vertiporti

(Teleborsa) - L’entra nella fase più matura dello sviluppo dei: nel 2025 i velivoli registrati sulla piattaforma d-flight hanno superato quota, mentre gli operatori attivi hanno raggiunto oltre 185.000 unità, gli spazi di volo autorizzati sono in aumento e iarriveranno presto. I dati emergono dall’ultimo rapporto dell’che è stato uno dei temi dell’incontro organizzato presso il Senato della Repubblica durante il quale è stata presentata l’11° edizione di, l’unica manifestazione internazionale in Italia dedicata ai droni civili a uso professionale che si svolgerà presso l’EX-GAM Congress Center di Bologna dall’11 al 13 marzo.Il rapporto del Politecnico di Milano presentato lo scorso 24 febbraio ha censito in Italia oltredi cui l’89% in capo alle(tutte le operazioni con droni per soccorso, ricerca, riprese video, agricoltura di precisione ecc..) e il restante 11% su Innovative Air Mobility & Delivery, ovvero trasporto di merci e persone con droni. Il 16% di queste applicazioni si possono definire operative, hanno quindi affiancato o sostituito il modo in cui imprese e pubbliche amministrazioni svolgono le attività. Il 19% sono semplici dichiarazioni di intenti, il 31% sono sperimentazioni e il 34% sono definite una tantum, sono quindi progetti che possiamo definire operativi, ma non ricorrenti come ad esempio la ricerca di un disperso. Nell’ultimo anno sono cresciuti del 57% anche le missioni più avanzate con 44 autorizzazioni BVLOS (operazioni con droni oltre il proprio campo visivo diretto).Nelil mercato professionale dei droni e della mobilità aerea avanzata in Italia (B2B e B2G) ha raggiunto i, in crescita del 5% sul 2024. Nello stesso anno le imprese attive sono salite a 675, invertendo dopo cinque anni il saldo tra aperture e chiusure, mentre le nuove realtà si orientano sempre più verso servizi ad alto valore aggiunto come manutenzione specializzata, pulizia di infrastrutture complesse, agricoltura di precisione.In questo contesto di crescita e sviluppo del mercato, dall’11 al 13 marzo,, giunta all’11° edizione e realizzata con il contributo di Assorpas, porterà a Bologna – allo spazio ex GAM – circa 60 imprese, ricercatori, istituzioni e professionisti per tre giornate dedicate alle applicazioni civili e professionali dei droni, gli ultimi prodotti disponibili e in fase di sviluppo e un ricco programma convegni con spazi dedicati a ricerca e innovazione.