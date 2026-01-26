Analisi Tecnica: CHF/USD del 25/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 gennaio
Andamento piatto per il Franco rosso crociato contro USD, che propone sul finale un -0,12%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Franco svizzero contro Dollaro USA, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,7751. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,7909. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,7697.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)