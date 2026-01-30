Analisi Tecnica: CHF/USD del 29/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio
Riunione sostanzialmente debole quella del 29 gennaio per il Franco rosso crociato contro USD, che conclude gli scambi in frazionale calo a 0,7648.
Lo scenario tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,7574 con area di resistenza individuata a quota 0,7764. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,75.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)