Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 29/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio

Riunione sostanzialmente debole quella del 29 gennaio per il Franco rosso crociato contro USD, che conclude gli scambi in frazionale calo a 0,7648.

Lo scenario tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,7574 con area di resistenza individuata a quota 0,7764. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,75.


