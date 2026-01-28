Analisi Tecnica: CHF/USD del 27/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio
Chiusura in profondo rosso per il Franco rosso crociato contro USD, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,02%.
Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,755 con tetto rappresentato dall'area 0,7749. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,7483.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)