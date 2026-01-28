Milano 27-gen
Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 27/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio

Chiusura in profondo rosso per il Franco rosso crociato contro USD, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,02%.

Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,755 con tetto rappresentato dall'area 0,7749. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,7483.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
