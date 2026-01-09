Milano 13:38
Giappone, Leading indicator in novembre

Giappone, Leading indicator in novembre
Giappone, Leading indicator in novembre pari a 110,5 punti, in aumento rispetto al precedente 109,8 punti (la previsione era 110,4 punti).

