Venerdì 9 Gennaio 2026, ore 13.55
Giappone, Leading indicator in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
09 gennaio 2026 - 09.30
Giappone,
Leading indicator in novembre pari a 110,5 punti
, in aumento rispetto al precedente 109,8 punti (la previsione era 110,4 punti).
(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
