L'Ecopillola di Andrea Ferretti - Groenlandia: un accordo scivoloso come il ghiaccio

(Teleborsa) - Le minacce di Trump pre Davos e l'improvviso repentino dietrofront del Presidente in occasione del suo intervento al World Economic Forum sono l'argomento dell'ultimadell'economia, che indaga cause ed effetti di quanto avvenuto sulle Alpi svizzere la scorsa settimana.Non c'è dubbio che nei giorni ante Davos ilavesse nuovamente preso il sopravvento su Trump-presidente, generando unescalation di dichiarazioni e. In questo scenario, infatti, si era rapidamente passati da rivendicazioni generiche fino alla negazione dei diritti della Danimarca sulla: "Non c'è nulla di scritto", aveva dichiarato Trump. Non pago, il super ego di Trump si era anche sinceramente convinto che, a seguito dell'intervento nella seconda guerra mondiale degli Stati Uniti a favore della Danimarca, gli americani potesserosulla Groenlandia. Il problema è che da queste dichiarazioni erano scaturite, da una parte, minacce di intervento militare: "Non mi avete assegnato il premio Nobel per la pace, non sento più il dovere di pensare esclusivamente alla pace", aveva dichiarato Trump. Dall'altra, laa quegli otto Paesi europei che, per dare un segno di esistenza in vita della NATO, avevano mandato un manipolo di ufficiali in Groenlandia.A fronte della minaccia di nuovi dazi,ha individuatosui dazi raggiunto l'anno scorso in Scozia tra Stati Uniti e Unione Europea;sull'export americano.;ideato nel 2023 per proteggere i membri dell'Unione Europea da pressioni commerciali provenienti da Paesi terzi e, segnatamente, dalla Cina. Con questo strumento, almeno in teoria, l'Unione Europea potrebbepubblici in Europa e limitare l'accesso degli operatori americani al mercato europeo.Per fortuna il super ego di Trump, dopo il discorso di Davos, si è improvvisamente assopito esulla scena. Più in particolare, il presidente ha dichiarato, da una parte, di aver raggiunto unsulla Groenlandia e, quindi, non di non voler più ricorrere alla forza. Dall'altra parte, dia quei Paesi che avevano mandato soldati in Groenlandia. Dunque, un "contrordine compagni" caro a Guareschi, che almeno per il momento, ha sicuramente abbassato i toni dello scontro e tranquillizzato i mercati. Semmai, il problema è che di questaaggiunto con il segretario generale della NATO Mark Rutte che, ovviamente, dovrà essere valutato in sede europea,. Si parla di micro-cessioni territoriali agli Stati Uniti per la creazione di, del nuovo sistema missilistico, dello sfruttamento da parte degli Stati Uniti delledella Groenlandia. Rimane, comunque, inquietante che Trump continui a dichiarare sui social che, grazie a questo accordo, gli Stati Uniti potranno fare in Groenlandia ciò che vogliono senza spese e per sempre.Comunque sia, mi sorge una domanda: ma secondo voi chi mai avrà guadagnato una montagna di dollari speculando sulle reazioni dei mercati nei due giorni intercorsi tra le minacce di invasione militare e l'annuncio dell'improvviso amore sbocciato sulle Alpi tra Stati Uniti e NATO?