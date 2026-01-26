Milano 23-gen
OPS eCom, nei primi 90 giorni aumenta il capitale di 18,8 milioni e riduce il debito di quasi 7 milioni
(Teleborsa) - "A meno di 90 giorni dal nostro insediamento, desideriamo condividere con voi i primi risultati ottenuti e fornire una panoramica delle iniziative strategiche che stiamo attuando per rafforzare ulteriormente la posizione della nostra società nel panorama industriale e finanziario", lo scrive in una lettera agli azionisti la OPS eCom, società quotata alla Borsa di Milano specializzata in e-commerce, digital marketing e logistica per moda, precedentemente nota come Giglio Group.

Nel corso dei primi tre mesi i conferimenti e le conversioni del debito in azioni e aumenti di capitale in denaro permettono a OPS eCom di prevedere un incremento complessivo del valore di mercato pari a circa 18,8 milioni di euro entro la fine del 2026.

In questo periodo la società ha ridotto quasi 7 milioni di euro i debiti, con una conversione degli stessi in azioni della società.
Questo processo ha portato a un consolidamento della struttura finanziaria e ha reso possibile l’estinzione dei debiti con i gruppi Ricci, GDL e Hi Box, che, a partire da ottobre 2025, sono considerati ormai estinti.

Nel 2024, la società era caratterizzata da un patrimonio netto negativo di circa 19 milioni. "Oggi, grazie alle operazioni di ristrutturazione e acquisizione, siamo in grado di superare quella cifra, oltre che da Ebitda positivi delle controllate ed ad oggi raggiungendo un patrimonio consolidato di nuovi Aucap definiti pari i a 18,8 milioni di euro".

Guardando al 2026 e oltre, la società è fiduciosa di potere raggiungere "risultati straordinari grazie alle acquisizioni nel settore del trasporto". Le due nuove operazioni, relative al dipartimento trasporti, dovrebbero contribuire a un incremento del fatturato di oltre 15 milioni di euro per l'anno 2026, con una previsione di crescita continua anche negli anni successivi.

Inoltre, il contributo significativo di Deva, che genera un volume d'affari di oltre 8 milioni, completerà il piano di crescita fino a circa 25 milioni.

Altro pilastro su cui OPS eCom sta investendo è l'innovazione tecnologica. "Attraverso la nostra partecipazione in Meta Srl, stiamo integrando piattaforme avanzate come “Parkoo”,” Tutto Fatture” e “Call Agent”, che si affiancheranno al nostro dipartimento tecnologico
per ottimizzare l’efficienza operativa di tutti i reparti del gruppo". L’integrazione delle tecnologie più avanzate, aggiunge la società, "ci permetterà di affrontare con successo le sfide del mercato e di consolidare la nostra leadership in settori sempre più digitalizzati e orientati all’automazione".




(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)
