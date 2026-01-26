OPS eCom, nei primi 90 giorni aumenta il capitale di 18,8 milioni e riduce il debito di quasi 7 milioni

(Teleborsa) - "A meno di 90 giorni dal nostro insediamento, desideriamo condividere con voi i primi risultati ottenuti e fornire una panoramica delle iniziative strategiche che stiamo attuando per rafforzare ulteriormente la posizione della nostra società nel panorama industriale e finanziario", lo scrive in una lettera agli azionisti la OPS eCom
, società quotata alla Borsa di Milano specializzata in e-commerce, digital marketing e logistica per moda, precedentemente nota come Giglio Group.
Nel corso dei primi tre mesi i conferimenti e le conversioni del debito in azioni e aumenti di capitale in denaro permettono a OPS eCom di prevedere un incremento complessivo del valore di mercato
pari a circa 18,8 milioni di euro entro la fine del 2026.
In questo periodo la società ha ridotto quasi 7 milioni di euro i debiti
, con una conversione degli stessi in azioni della società.
Questo processo ha portato a un consolidamento della struttura finanziaria e ha reso possibile l’estinzione dei debiti con i gruppi Ricci, GDL e Hi Box, che, a partire da ottobre 2025, sono considerati ormai estinti.
Nel 2024, la società era caratterizzata da un patrimonio netto negativo di circa 19 milioni. "Oggi, grazie alle operazioni di ristrutturazione e acquisizione, siamo in grado di superare quella cifra, oltre che da Ebitda positivi delle controllate ed ad oggi raggiungendo un patrimonio consolidato di nuovi Aucap definiti pari i a 18,8 milioni di euro".
Guardando al 2026 e oltre, la società è fiduciosa di potere raggiungere "risultati straordinari grazie alle acquisizioni nel settore del trasporto
". Le due nuove operazioni
, relative al dipartimento trasporti, dovrebbero contribuire a un incremento del fatturato di oltre 15 milioni di euro per l'anno 2026, con una previsione di crescita continua anche negli anni successivi.
Inoltre, il contributo significativo di Deva
, che genera un volume d'affari di oltre 8 milioni, completerà il piano di crescita fino a circa 25 milioni.
Altro pilastro su cui OPS eCom sta investendo è l'innovazione tecnologica
. "Attraverso la nostra partecipazione in Meta Srl, stiamo integrando piattaforme avanzate come “Parkoo”,” Tutto Fatture” e “Call Agent”, che si affiancheranno al nostro dipartimento tecnologico
per ottimizzare l’efficienza operativa di tutti i reparti del gruppo". L’integrazione delle tecnologie più avanzate, aggiunge la società, "ci permetterà di affrontare con successo le sfide del mercato e di consolidare la nostra leadership in settori sempre più digitalizzati e orientati all’automazione".(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)