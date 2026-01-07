OPS eCom valuta l'acquisizione di CallAgent per entrare nel settore dell'AI vocale

OPS eCom

(Teleborsa) -(ex Giglio Group), società quotata su Euronext Milan e specializzata nei servizi per l'e-commerce e la distribuzione digitale di prodotti e servizi, ha sottoscritto una(LOI) avente ad oggetto l'avvio di verifiche preliminari finalizzate alla valutazione di una possibile operazione diSi tratta di una start up che ha sviluppato una piattaforma di Intelligenza Artificiale vocale di nuova generazione, progettata specificamente per il mercato italiano, che opera comein grado di gestire sia chiamate inbound sia attività outbound, con comprensione del linguaggio naturale, sintesi vocale evoluta in lingua italiana e capacità di decision-making automatico in tempo reale. La soluzione risulta già operativa, con piattaforma inbound funzionante, portale self-service, sistemi di billing e fatturazione elettronica integrati, nonché primi utilizzatori attivi, si legge in una nota.L'eventuale operazione si inserirebbe nella strategia di crescita di OPS eCom, così come già evidenziato con i, orientate al rafforzamento dell'offerta di soluzioni digitali e tecnologiche ad alto valore aggiunto, con particolare focus sull'automazione dei processi, sull'Intelligenza Artificiale applicata ai servizi e sulla generazione di ricavi ricorrenti.