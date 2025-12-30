OPS eCom accelera sul riassetto: cede asset non strategici e ottiene via libera a due AuCap fino a 9 milioni

OPS eCom

(Teleborsa) -prosegue nel percorso di. La società quotata su Euronext Milan ha annunciato nella serata di ieri, da un lato, ladi alcuneconsideratee, dall’altro, l’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti di due operazioni diper un importo complessivo massimo diNel dettaglio, il Consiglio di amministrazione ha deliberato la vendita, per il valore simbolico di un euro ciascuna, delle partecipazioni detenute in(100%),(100%) e(49%). Le quote cedute risultavano già integralmente svalutate nel bilancio al 31 dicembre 2024. L’operazione si inserisce in una logica di semplificazione della struttura del gruppo e di focalizzazione sulle attività core legate ai servizi per l’e-commerce e la distribuzione digitale.Parallelamente, l’assemblea straordinaria degli azionisti ha dato il via libera a. Il primo riguarda un’operazione fino a un massimo di 3 milioni di euro, comprensivi di sovrapprezzo, da realizzarsi con esclusione del diritto di opzione e riservata ai creditori della società. Le nuove azioni, emesse al prezzo di 0,21 euro ciascuna, potranno essere sottoscritte entro il 30 giugno 2026 mediante compensazione dei crediti vantati nei confronti di OPS eCom.La seconda operazione consiste nel conferimento al Consiglio di amministrazione di unaad aumentare il, sempre con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo di 6 milioni di euro, comprensivo di sovrapprezzo. Anche in questo caso l’aumento sarà riservato ai creditori e potrà essere eseguito in una o più tranche entro dodici mesi dalla data della delibera assembleare, attraverso la conversione dei crediti in capitale.