OPS eCom, revisori impossibilitati a esprimere conclusione su conformità bilancio semestrale abbreviato

OPS eCom

(Teleborsa) -, ex Giglio Group, società specializzata nei servizi per l’e-commerce e la distribuzione digitale di prodotti e servizi, informa che la società di revisione ha emesso lasulIl bilancio è stato redatto sul presupposto dellama presentain particolare: le incertezze connesse alladei conferimenti e della conversione di debiti commerciali in capitale riferiti agli accordi indicati dagli Amministratori; le incertezze connesse aleconomici e finanziari previsti nel Piano Industriale 2025-2030; lepatrimoniali, finanziarie ed operative in cui versa la Società; le incertezze sull’della procedura di composizione negoziata della Società; ladel tiraggio del prestito obbligazionario convertibile (POC) nelle tempistiche e modalità previste, evidenzia l’esistenza di fattori che dipendono da economie esterne ad oggi non manifeste e che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2025."Sulla base della revisione contabile limitata svolta, a causa degli effetti connessi alle rilevanti incertezze descritte nella sezione “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere una conclusione” della presente relazione, non siamo in grado di esprimere unaconclusione sulla conformità del bilancio semestrale abbreviato del OPS eCom al 30 giugno 2025 al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea2, hanno scritto i revisori.