OPS eCom, revisori impossibilitati a esprimere conclusione su conformità bilancio semestrale abbreviato

(Teleborsa) - OPS eCom
, ex Giglio Group, società specializzata nei servizi per l’e-commerce e la distribuzione digitale di prodotti e servizi, informa che la società di revisione ha emesso la relazione di revisione contabile limitata
sul bilancio semestrale abbreviato
.
Il bilancio è stato redatto sul presupposto della continuità aziendale
ma presenta significative incertezze
in particolare: le incertezze connesse alla conclusione positiva e nei tempi previsti
dei conferimenti e della conversione di debiti commerciali in capitale riferiti agli accordi indicati dagli Amministratori; le incertezze connesse al raggiungimento degli obiettivi
economici e finanziari previsti nel Piano Industriale 2025-2030; le condizioni
patrimoniali, finanziarie ed operative in cui versa la Società; le incertezze sull’esito finale
della procedura di composizione negoziata della Società; la conclusione positiva
del tiraggio del prestito obbligazionario convertibile (POC) nelle tempistiche e modalità previste, evidenzia l’esistenza di fattori che dipendono da economie esterne ad oggi non manifeste e che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2025.
"Sulla base della revisione contabile limitata svolta, a causa degli effetti connessi alle rilevanti incertezze descritte nella sezione “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere una conclusione” della presente relazione, non siamo in grado di esprimere una
conclusione sulla conformità del bilancio semestrale abbreviato del OPS eCom al 30 giugno 2025 al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea2, hanno scritto i revisori.