Asset digitali: Solana, XRP e Sui in evidenza in una fase di mercato complessa

(Teleborsa) - Gli asset digitali hanno registratoper 454 milioni di dollari la scorsa settimana. Una sequenza di quattro giorni consecutivi di deflussi, per un totale di 1,3 miliardi di dollari, ha quasi completamente annullato glidi 1,5 miliardi registrati nei primi due giorni dell’anno.Lo rileva l'approfondimento settimanale "Digital Asset Fund Flows Weekly" di, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali, a cura di James Butterfill, Head of Research di CoinShares.Questa inversione del sentiment, spiega l'esperto, sembra derivare principalmente dalle preoccupazioni degli investitori riguardo alla riduzione delle probabilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a marzo, a seguito delle recenti pubblicazioni di dati macroeconomici.ha risentito maggiormente del sentiment negativo, registrando deflussi per 405 milioni di dollari la scorsa settimana; tuttavia, si sono osservati anche deflussi per 9,2 milioni di dollari sullo short-Bitcoin, inviando segnali contrastanti riguardo al sentiment complessivo del mercato sulla criptovaluta.ha registrato deflussi complessivi per 116 milioni di dollari la scorsa settimana, insieme a 21 milioni di deflussi dai prodotti multi-asset. I prodotti legati ahanno evidenziato deflussi più contenuti, rispettivamente pari a 3,7 milioni e 1,7 milioni di dollari. Il sentiment positivo è invece proseguito per, che hanno attratto afflussi rispettivamente per 45,8 milioni, 32,8 milioni e 7,6 milioni., gli Stati Uniti sono stati l’unico mercato a mostrare un sentiment negativo, con deflussi pari a 569 milioni di dollari. Al contrario, diversi altri Paesi hanno registrato afflussi: la Germania ha guidato con 58,9 milioni di dollari, seguita dal Canada con 24,5 milioni e dalla Svizzera con 21 milioni.