Asset digitali: Solana, XRP e Sui in evidenza in una fase di mercato complessa

(Teleborsa) - Gli asset digitali hanno registrato deflussi
per 454 milioni di dollari la scorsa settimana. Una sequenza di quattro giorni consecutivi di deflussi, per un totale di 1,3 miliardi di dollari, ha quasi completamente annullato gli afflussi
di 1,5 miliardi registrati nei primi due giorni dell’anno.
Lo rileva l'approfondimento settimanale "Digital Asset Fund Flows Weekly" di CoinShares
, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali, a cura di James Butterfill, Head of Research di CoinShares.
Questa inversione del sentiment, spiega l'esperto, sembra derivare principalmente dalle preoccupazioni degli investitori riguardo alla riduzione delle probabilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a marzo, a seguito delle recenti pubblicazioni di dati macroeconomici.Bitcoin
ha risentito maggiormente del sentiment negativo, registrando deflussi per 405 milioni di dollari la scorsa settimana; tuttavia, si sono osservati anche deflussi per 9,2 milioni di dollari sullo short-Bitcoin, inviando segnali contrastanti riguardo al sentiment complessivo del mercato sulla criptovaluta.Ethereum
ha registrato deflussi complessivi per 116 milioni di dollari la scorsa settimana, insieme a 21 milioni di deflussi dai prodotti multi-asset. I prodotti legati a Binance e Aave
hanno evidenziato deflussi più contenuti, rispettivamente pari a 3,7 milioni e 1,7 milioni di dollari. Il sentiment positivo è invece proseguito per XRP, Solana e Sui
, che hanno attratto afflussi rispettivamente per 45,8 milioni, 32,8 milioni e 7,6 milioni.A livello geografico
, gli Stati Uniti sono stati l’unico mercato a mostrare un sentiment negativo, con deflussi pari a 569 milioni di dollari. Al contrario, diversi altri Paesi hanno registrato afflussi: la Germania ha guidato con 58,9 milioni di dollari, seguita dal Canada con 24,5 milioni e dalla Svizzera con 21 milioni.(Foto: © Wit Olszewski / 123RF)