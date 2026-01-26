Tuidi nomina Paola Bussotti Commercial Director

(Teleborsa) -, azienda foodtech che offre soluzioni basate su AI e Machine Learning per ottimizzare la gestione dei supermercati e della grande distribuzione organizzata (GDO), annuncia l’ingresso dinel ruolo diUna nomina strategica, spiega la società, che punta a consolidare la presenza dell’azienda nel mercato italiano e ad aprire nuove opportunità di collaborazione con grandi player internazionali.L’arrivo di Bussotti si inserisce in una fase di, caratterizzata da una crescente adozione dell’intelligenza artificiale e da una maggiore complessità dei mercati. In questo scenario, l’utilizzo avanzato dei dati, la capacità di previsione e il supporto alle decisioni diventano fattori competitivi sempre più decisivi.