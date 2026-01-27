Alerion Clean Power, rettifica del tasso d'interesse sul Green Bond 2032

(Teleborsa) - Alerion Clean Power
ha diffuso una nota di rettifica
riguardante il Green Bond
denominato "Up to Euro 300,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2032"
.
La Società ha segnalato la presenza di un errore materiale
all'interno della documentazione pubblicitaria
diffusa in data 27 gennaio 2026 su stampa e web. Nello specifico, il tasso di interesse è stato erroneamente indicato come pari al 4,652%.
Alerion Clean Power ha precisato che il tasso corretto
, già deliberato dagli organi societari e comunicato ufficialmente il 26 gennaio 2026, è pari al 4,625% lordo annuo
. L'azienda ha confermato di aver già avviato le azioni necessarie per correggere la documentazione pubblicitaria errata.(Foto: Vidar Nordli on Unsplash)