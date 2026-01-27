Milano 12:17
45.122 +0,38%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 12:17
10.207 +0,57%
Francoforte 12:17
24.911 -0,09%

Alerion Clean Power, rettifica del tasso d'interesse sul Green Bond 2032

Finanza
Alerion Clean Power, rettifica del tasso d'interesse sul Green Bond 2032
(Teleborsa) - Alerion Clean Power ha diffuso una nota di rettifica riguardante il Green Bond denominato "Up to Euro 300,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2032".

La Società ha segnalato la presenza di un errore materiale all'interno della documentazione pubblicitaria diffusa in data 27 gennaio 2026 su stampa e web. Nello specifico, il tasso di interesse è stato erroneamente indicato come pari al 4,652%.

Alerion Clean Power ha precisato che il tasso corretto, già deliberato dagli organi societari e comunicato ufficialmente il 26 gennaio 2026, è pari al 4,625% lordo annuo. L'azienda ha confermato di aver già avviato le azioni necessarie per correggere la documentazione pubblicitaria errata.

(Foto: Vidar Nordli on Unsplash)
Condividi
```