Alerion Clean Power, rettifica del tasso d'interesse sul Green Bond 2032

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -ha diffuso una nota diriguardante ildenominato "La Società ha segnalato la presenza di unall'interno delladiffusa in data 27 gennaio 2026 su stampa e web. Nello specifico, il tasso di interesse è stato erroneamente indicato come pari al 4,652%.Alerion Clean Power ha precisato che il, già deliberato dagli organi societari e comunicato ufficialmente il 26 gennaio 2026, è pari al. L'azienda ha confermato di aver già avviato le azioni necessarie per correggere la documentazione pubblicitaria errata.