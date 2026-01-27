Milano 11:06
Analisi Tecnica: USD/YEN del 26/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio

Giornata fiacca per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,28%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 152,731. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 156,989. Il peggioramento del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 151,311.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
