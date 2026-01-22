Analisi Tecnica: USD/YEN del 21/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio
Seduta sostanzialmente invariata per il cross americano contro Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,09%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 158,461, mentre il primo supporto è stimato a 158,025. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 158,897.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)