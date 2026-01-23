Analisi Tecnica: USD/YEN del 22/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio
Andamento piatto per il cross americano contro Yen, che propone sul finale un moderato +0,06%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 158,584. Rischio di discesa fino a 158,056 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 159,112.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)