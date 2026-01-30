Milano 10:02
45.450 +0,83%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 10:02
10.196 +0,24%
Francoforte 10:02
24.517 +0,85%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 29/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio

Seduta debole per il cross americano contro Yen, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 153,008.

Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 152,016, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 154,289. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 151,024.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
