Xenia completa l’acquisizione dell’Hotel Palio di Asti dopo l’avveramento delle condizioni sospensive

(Teleborsa) - Xenia Hôtellerie Solution (Xenia), attiva nel settore Travel&Tourism come Hospitality Company con servizi di Accommodation, Tour Operator Incoming e una propria catena alberghiera Phi Hotels, ha perfezionato l’acquisizione del ramo d’azienda alberghiero dell’Hotel Palio di Asti, e il contestuale contratto di Rent to Buy per la locazione con diritto di acquisto (“Call”) degli immobili da esercitarsi entro i primi nove anni per un valore complessivo di circa 2,4 milioni di euro.

L’operazione, spiega una nota, ha fatto seguito all’avveramento di tutte le condizioni previste nella prima operazione del 30 maggio 2025.

Il Gruppo Phi Hotels, brand alberghiero della Società, conta oggi 17 Alberghi 4 Stelle situati nelle destinazioni della provincia italiana di maggiore interesse economico, artistico ed enogastronomico.
