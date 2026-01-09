Renovalo, Marco Odoardi cooptato in CdA e nominato Chief Strategic Officer

Renovalo

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i primari operatori in Italia nell'ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari, ha deliberato diin seguito alle dimissioni dal CdA di Angelo Cilli.Contestualmente, Odoardi è stato nominato, assumendo un ruolo operativo di primo piano all'interno del management di Renovalo, con responsabilità diretta nella definizione e nell'implementazione delle strategie di sviluppo industriale, di crescita per linee esterne, di posizionamento sul mercato e di strutturazione dei principali progetti complessi.Odoardi entra in Renovalo dopo aver, uno dei principali general contractor italiani, dove ha maturato una pluriennale esperienza di vertice nella gestione di grandi opere pubbliche e private complesse, in Italia e all'estero."L'ingresso di Marco Odoardi nel consiglio di amministrazione e nel management di Renovalo costituisce un passaggio di grande rilevanza per la società - ha detto l'- La sua esperienza, la visione strategica e la conoscenza profonda del settore delle costruzioni e dello sviluppo immobiliare rafforzano in modo sostanziale la nostra capacità di affrontare una nuova fase di crescita, proseguendo nel solco già tracciato nell'ultimo quinquennio, volto ad una crescita ancor più strutturata e ambiziosa".