Rockwell Medical, accordo di acquisto prodotti con uno dei maggiori fornitori di dialisi negli Usa esteso fino al 2026

(Teleborsa) - Rockwell Medical, azienda sanitaria quotata al Nasdaq che sviluppa, produce, commercializza e distribuisce un portafoglio di prodotti per l'emodialisi ai fornitori di dialisi in tutto il mondo, ha annunciato lunedì che l'Accordo di acquisto prodotti modificato e riformulato (l'"Accordo modificato"), datato 18 settembre 2023, tra la Società e uno dei maggiori fornitori di dialisi negli Stati Uniti, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026.

Come parte dell'Accordo modificato, ha aggiunto la società, il prezzo dei prodotti sarà aumentato per il periodo di validità esteso.

