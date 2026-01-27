EdiliziAcrobatica, +19% i clienti e contratti in crescita a 31.379 nel 2025

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza quotata sul segmento Euronext Growth Milan e su Euronext Growth Paris, ha fatto sapere che ha chiuso il 2025 con un ulteriore rafforzamento delle proprie performance commerciali. Il numero deiha raggiunto quota 31.379, in crescita dell’ +1,4% rispetto ai 30.958 dell’anno precedente, mentre quello dei clienti registra un incremento del +19%, a conferma della solidità del modello di business e della fiducia crescente accordata al Gruppo da famiglie, imprese e istituzioni.Nel, i risultati evidenziano un trend di crescita significativo: nelil numero dei contratti sottoscritti è quasi raddoppiato, passando da 17.925 a 31.379, ed è quasi quadruplicato il numero dei clienti attivi che continuano ad affidarsi ad ACROBATICA, così come continua in modo costante l’espansione oltre i confini nazionali, rafforzando il posizionamento del Gruppo come punto di riferimento internazionale nel settore."L’aumento di due indicatori fondamentali come quello dei clienti e dei contratti sottoscritti rappresenta per noi un ottimo risultato che arriva al termine di un anno non semplice per diversi aspetti. Un anno in cui abbiamo proseguito con gli investimenti in nuovi progetti e con il consolidamento delle sedi all’estero allo scopo di rafforzare la nostra presenza sul mercato, tenendo allo stesso tempo il focus sull’importanza del nostro core business. Siamo certi che i primi risultati di queste azioni saranno già visibili a partire dal 2026, per consolidarsi nel quinquennio successivo", ha dichiarato, CEO di Acrobatica Group.