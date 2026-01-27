Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:39
25.960 +0,96%
Dow Jones 17:39
49.149 -0,53%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Il calendario societario 2026 di SECO

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

Calendar, Finanza, Calendario annuale
Il calendario societario 2026 di SECO
(Teleborsa) - L'Azienda high-tech che sviluppa e realizza soluzioni all'avanguardia per la digitalizzazione di prodotti e processi industriali ha comunicato le date delle riunioni dell'Assemblea degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione previste nel corso del 2026 per l'esame e l'approvazione dei risultati economico-finanziari.


Giovedì 05/02/2026
Appuntamento: Pubblicazione dei Ricavi e del Gross margin % consolidati al 31 dicembre 2025 (Dati di contabilità gestionale non soggetti a procedure di revisione)

Lunedì 23/03/2026
CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

Lunedì 27/04/2026
Assemblea: Approvazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

Lunedì 11/05/2026
CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 31 marzo 2026

Martedì 08/09/2026
CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026

Lunedì 09/11/2026
CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2026
Condividi
```