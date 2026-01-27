Il calendario societario 2026 di SECO

Azienda high-tech che sviluppa e realizza soluzioni all'avanguardia per la digitalizzazione di prodotti e processi industriali

(Teleborsa) - L'ha comunicato le date delle riunioni dell'Assemblea degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione previste nel corso delper l'esame e l'approvazione dei risultati economico-finanziari.: Pubblicazione dei Ricavi e del Gross margin % consolidati al 31 dicembre 2025 (Dati di contabilità gestionale non soggetti a procedure di revisione): Approvazione del Progetto di Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025: Approvazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 31 marzo 2026: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2026