Chiusura della Borsa di Seul

Chiusura della Borsa di Seul
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 16 febbraio, il mercato di Seul è chiuso per il Capodanno coreano.
