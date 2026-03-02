Milano 17:12
46.256 -2,02%
Nasdaq 17:12
24.938 -0,09%
Dow Jones 17:12
48.901 -0,16%
Londra 17:12
10.789 -1,11%
Francoforte 17:12
24.707 -2,28%

Chiusura della Borsa di Seul

Calendar, Finanza
Chiusura della Borsa di Seul
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 2 marzo, il mercato di Seul è chiuso per il Giorno dell'Indipendenza.
