Piazza Affari: giornata depressa per Safilo

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di occhiali da sole e da vista
, che presenta una flessione del 3,13% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Safilo
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della big dell'occhialeria
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,972 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 1,89. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,862.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)