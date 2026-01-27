Milano 17:35
Piazza Affari: giornata depressa per Safilo

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di occhiali da sole e da vista, che presenta una flessione del 3,13% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Safilo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della big dell'occhialeria. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,972 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 1,89. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,862.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
