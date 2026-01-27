Pinterest taglia quasi il 15% dei posti di lavoro per reindirizzare risorse verso l'AI

Pinterest

(Teleborsa) -, social network statunitense che permette di condividere fotografie, video e immagini, ha annunciato unche prevede una riduzione del personale che dovrebbe interessare meno del, nonché una riduzione degli spazi per uffici. La società prevede di sostenere oneri di ristrutturazione complessivi ante imposte pari a circa 35-45 milioni di dollari, che si prevede saranno principalmente spese di cassa.La società sta adottando queste misure per supportare le sue iniziative di trasformazione, tra cui lache ne promuovono l'adozione e l'implementazione, la priorità ai prodotti e alle funzionalità basati sull'intelligenza artificiale e l'accelerazione della trasformazione delle sue vendite e del suo approccio al mercato.Sebbene la società stia riducendo il suo organico complessivo con queste azioni nel breve termine,, si legge in una nota. Pinterest prevede di completare il piano entro la fine del terzo trimestre, che si concluderà il 30 settembre 2026.