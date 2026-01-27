Milano 15:23
45.346 +0,88%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 15:23
10.213 +0,63%
Francoforte 15:23
24.925 -0,03%

Pinterest taglia quasi il 15% dei posti di lavoro per reindirizzare risorse verso l'AI

Finanza
Pinterest taglia quasi il 15% dei posti di lavoro per reindirizzare risorse verso l'AI
(Teleborsa) - Pinterest, social network statunitense che permette di condividere fotografie, video e immagini, ha annunciato un piano di ristrutturazione globale che prevede una riduzione del personale che dovrebbe interessare meno del 15% della forza lavoro, nonché una riduzione degli spazi per uffici. La società prevede di sostenere oneri di ristrutturazione complessivi ante imposte pari a circa 35-45 milioni di dollari, che si prevede saranno principalmente spese di cassa.

La società sta adottando queste misure per supportare le sue iniziative di trasformazione, tra cui la riallocazione delle risorse a ruoli e team focalizzati sull'intelligenza artificiale che ne promuovono l'adozione e l'implementazione, la priorità ai prodotti e alle funzionalità basati sull'intelligenza artificiale e l'accelerazione della trasformazione delle sue vendite e del suo approccio al mercato.

Sebbene la società stia riducendo il suo organico complessivo con queste azioni nel breve termine, prevede di reinvestire in aree di sviluppo chiave e opportunità strategiche, si legge in una nota. Pinterest prevede di completare il piano entro la fine del terzo trimestre, che si concluderà il 30 settembre 2026.

(Foto: freedomtumz | 123RF)
Condividi
```