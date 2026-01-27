Unicredit, nasce la prima famiglia di fondi con approccio goal-based

UniCredit

(Teleborsa) -annuncia il lancio di, la prima famiglia di fondi d’investimento costruiti, sviluppata in collaborazione con BlackRock.Il Goal-Based Investing si distingue per mettere ledel processo di consulenza, al fine di supportarli nel. Che si tratti di finanziare gli studi dei figli, acquistare una casa o accumulare risorse per progetti futuri,di vita di ognuno.I onemarkets BlackRock Goal Funds sono(6, 9, 12 o 15 anni) in base agli orizzonti temporali degli investitori. Progettati come una, questi portafogli sonoorientati alla crescita con una, per poi convergere progressivamente versodurante l’avvicinamento all’obiettivo. Questa strutturadel capitale negli anni iniziali con un approccio progressivamente più prudente man mano che ci si avvicina al traguardo."Siamo orgogliosi di lanciare, partendo dall’Italia, fondi di investimento pensati secondo i criteri del GoalBased Investing", ha dichiarato, Head of Client Strategies di UniCredit Italia, aggiungendo "da sempre ccompagniamo i nostri clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi di vita. Ora lo facciamo in modo ancora più chiaro e strutturato: con strumenti dedicati e una gestione dei risparmi e degli investimenti personalizzata, flessibile e orientata al futuro"."I fondi onemarkets sono pensati per rispondere in modo specifico alle esigenze dei nostri clienti”, ha spiegatoHead of Group Investment Product Solutions e Head of Equity & Credit Sales and Trading di UniCredit, spiegando "le nostre soluzioni di investimento sono sviluppate internamente, talvolta con partner esterni. In collaborazione con BlackRock abbiamo costruito una strategia distintiva, allineata al nostro modello di consulenza patrimoniale e incentrata sulle ambizioni personali dei clienti.”, Head of Wealth Southern Europe di BlackRock, ha affermato "siamo entusiasti di lavorare al fianco di UniCredit per rendere la gestione degli investimenti dei propri clienti più semplice ed efficiente. Unendo il modello di servizio di UniCredit con l’expertise e la tecnologia di BlackRock, offriremo soluzioni mirate e una visione trasparente del percorso di investimento, aiutando le persone a raggiungere i propri obiettivi finanziari con consapevolezza”.