Unicredit, nasce la prima famiglia di fondi con approccio goal-based

(Teleborsa) - UniCredit
annuncia il lancio di onemarkets BlackRock Goals Funds
, la prima famiglia di fondi d’investimento costruiti secondo l’approccio Goal-Based Investing (GBI)
, sviluppata in collaborazione con BlackRock.
Il Goal-Based Investing si distingue per mettere le esigenze reali dei clienti al centro
del processo di consulenza, al fine di supportarli nel raggiungimento delle loro ambizioni personali
. Che si tratti di finanziare gli studi dei figli, acquistare una casa o accumulare risorse per progetti futuri, l’approccio è orientato al conseguimento degli obiettivi
di vita di ognuno.
I onemarkets BlackRock Goal Funds sono una gamma di fondi con scadenze predefinite
(6, 9, 12 o 15 anni) in base agli orizzonti temporali degli investitori. Progettati come una soluzione d’investimento "one stop"
, questi portafogli sono inizialmente
orientati alla crescita con una maggiore esposizione azionaria
, per poi convergere progressivamente verso allocazioni più conservative
durante l’avvicinamento all’obiettivo. Questa struttura bilancia la crescita
del capitale negli anni iniziali con un approccio progressivamente più prudente man mano che ci si avvicina al traguardo.
"Siamo orgogliosi di lanciare, partendo dall’Italia, fondi di investimento pensati secondo i criteri del GoalBased Investing", ha dichiarato Annalisa Areni
, Head of Client Strategies di UniCredit Italia, aggiungendo "da sempre ccompagniamo i nostri clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi di vita. Ora lo facciamo in modo ancora più chiaro e strutturato: con strumenti dedicati e una gestione dei risparmi e degli investimenti personalizzata, flessibile e orientata al futuro".
"I fondi onemarkets sono pensati per rispondere in modo specifico alle esigenze dei nostri clienti”, ha spiegato Chicco Di Stasi,
Head of Group Investment Product Solutions e Head of Equity & Credit Sales and Trading di UniCredit, spiegando "le nostre soluzioni di investimento sono sviluppate internamente, talvolta con partner esterni. In collaborazione con BlackRock abbiamo costruito una strategia distintiva, allineata al nostro modello di consulenza patrimoniale e incentrata sulle ambizioni personali dei clienti.”Luca Giorgi
, Head of Wealth Southern Europe di BlackRock, ha affermato "siamo entusiasti di lavorare al fianco di UniCredit per rendere la gestione degli investimenti dei propri clienti più semplice ed efficiente. Unendo il modello di servizio di UniCredit con l’expertise e la tecnologia di BlackRock, offriremo soluzioni mirate e una visione trasparente del percorso di investimento, aiutando le persone a raggiungere i propri obiettivi finanziari con consapevolezza”.