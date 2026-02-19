Aedes, concluso il periodo di offerta dell’aumento di capitale: sottoscritto il 97,17%

Aedes

(Teleborsa) -, rende noto che in data odierna si è concluso il Periodo di Offerta delle massime n. 96.032.655 nuove azioni ordinarie Aedes, rinvenienti dall’aumento di capitale attuato ed eseguito dal Consiglio di amministrazione in data 14 e 28 gennaio 2026, in forza di delibera assembleare del 18 novembre 2025.Decorso il Periodo di Offerta in opzione, iniziato in data 2 febbraio 2026 e conclusosi in data odierna, sono stati esercitati n. 31.105.181 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 93.315.543 Nuove Azioni Aedes, pari al 97,17% del totale delle Nuove Azioni Aedes, per un controvalore complessivo pari a Euro 4.852.408,24.I rimanenti n. 905.704 Diritti di Opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta (“Diritti Inoptati”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 2.717.112 Nuove Azioni Aedes, pari a circa il 2,83% del totale delle Nuove Azioni Aedes, per un controvalore massimo complessivo pari a Euro 141.289,82, saranno offerti in Borsa da Aedes, per il tramite di Banca Akros – Gruppo Banco BPM, nelle sedute del 23 e 24 febbraio 2026, salvo chiusura anticipata in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l’“Offertain Borsa”). I Diritti Inoptati saranno offerti sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, con codice ISIN IT0005691198.Nel corso della seduta del 23 febbraio 2026 sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 24 febbraio 2026 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente. I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni Aedes, al prezzo di Euro 0,052 per ciascuna Nuova Azione Aedes, nel rapporto di n. 3 Nuove Azioni Aedes ogni n. 1 Diritto Inoptato acquistato. L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni Aedes dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli Spa (ora Euronext Securities Milan): entro e non oltre il 24 febbraio 2026, con pari valuta, nel caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 23 febbraio 2026, o entro e non oltre il 25 febbraio 2026, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l’Offerta in Borsa si chiuda il 24 febbraio 2026.Le Nuove Azioni Aedes sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.Il Socio di controllo di fatto Istituto Ligure Mobiliare Spa (titolare di una partecipazione pari al 29,99% circa del capitale sociale di Aedes), che aveva reso il proprio impegno a sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell’AuCap in opzione, ha esercitato i proprin. 9.600.000 Diritti di Opzione, sottoscrivendo quindi n. 28.800.000 Nuove Azioni Aedes, per un controvalore pari ad Euro 1.497.600.Aedes è stata supportata nelle attività di roadshow da Banca Akros Spa – Gruppo Banco BPM, che ha agito anche in qualità di Banca collettrice dei fondi.